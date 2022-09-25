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Украина запросила чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за референдумов в Донбассе

Политика
Украина запросила чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за референдумов в Донбассе

Киев требует созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на территориях, освобожденных российской армией. Такое заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

В пятницу в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на Херсонщине и в Запорожье начались референдумы о вхождении в состав России. Жители будут голосовать на протяжении пяти дней, до 27 сентября.

«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу референдумов, проводимых Россией», — написал Николенко в Twitter.

В референдумах также участвует Народная милиция ЛНР. Бойцы уже рассказали о своих впечатлениях по проходящим голосованиям.
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