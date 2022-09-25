Украина запросила чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за референдумов в Донбассе

Киев требует созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на территориях, освобожденных российской армией. Такое заявление сделал представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.
В пятницу в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на Херсонщине и в Запорожье начались референдумы о вхождении в состав России. Жители будут голосовать на протяжении пяти дней, до 27 сентября.
«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу референдумов, проводимых Россией», — написал Николенко в Twitter.
В референдумах также участвует Народная милиция ЛНР. Бойцы уже рассказали о своих впечатлениях по проходящим голосованиям.