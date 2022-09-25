Девушка Родиона Газманова закатила истерику из-за найденной в ванной косметики

Певец Родион Газманов признался, что его личная жизнь была разрушена из-за косметики. Подробностями исполнитель поделился в ходе программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Будучи артистом и выступая на сцене, Газманов-младший вынужден пользоваться косметикой. В частности, тональным кремом. Однако его девушка, найдя в ванной остатки средства для макияжа и использованные ватные диски, впала в истерику.
Возлюбленная певца заподозрила его в изменах и устроила грандиозный скандал, забыв рассказы Газманова о нюансах работы в шоу-бизнесе.
«Кризис среднего возраста ударил по моей бывшей и теперь она бывшая», — рассказал музыкант.
Ранее стало известно, что Родиону Газманову постоянно поступают угрозы жизни и здоровью. Многих пользователей социальных сетей не устраивает активная гражданская позиция артиста, из-за чего его пугают расправами.