Стало известно о трагической участи трех ведущих программы «Спокойной ночи, малыши!»

Большинство советских и российских детей регулярно засыпали под программу «Спокойной ночи, малыши!». Но уже повзрослевшие зрители не догадываются, с чем пришлось столкнуться ведущим, пишет КиноАфиша.
Долгие годы фокусник Амаяк Акопян борется с алкоголизмом. Артист начал выпивать на спаде карьеры. Сильнее всего его состояние подкосила смерть отца. Сейчас Акопян не пьет, а держаться ему помогает вторая супруга.
«Внутри все настолько угасло, что порой мне кажется, что я хоть и живу, но уже больше наблюдаю за всем со стороны», — рассказывал Акопян в интервью.
Татьяна Судец посвятила 25 лет жизни «Спокойной ночи, малыши!». Экранная тетя Таня три раза была замужем, и каждый из супругов был алкоголиком. Самой большой потерей для нее стала смерть первенца. Ее сына убили грабители.
Экранный дядя Володя 30 лет вел детскую программу. За этот период в его жизни произошло множество драм. Первая супруга потеряла ребенка. В 62 года ведущий Владимир Ухин начал пить, а в 90-х годах у него появился страх сцены. Десять лет назад он умер от инсульта.
Но не только ведущие «Спокойной ночи, малыши!» столкнулись с роковой участью. Актер из сериала «Бригада» Александр Высоковский из-за своей роли вынужден был играть только отрицательных персонажей.