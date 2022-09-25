Стало известно о трагической участи трех ведущих программы «Спокойной ночи, малыши!»

Экранный дядя Володя 30 лет вел детскую программу. За этот период в его жизни произошло множество драм. Первая супруга потеряла ребенка. В 62 года ведущий Владимир Ухин начал пить, а в 90-х годах у него появился страх сцены. Десять лет назад он умер от инсульта.