Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Япония направила протест КНДР после запуска неопознанной баллистической ракеты

Политика
Япония направила протест КНДР после запуска неопознанной баллистической ракеты

Официальный Токио выразил протест Пхеньяну в связи с последним запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны Страны восходящего солнца.

Протест был передан по дипломатическим каналам с КНДР. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, заявил о подготовке страны к непредвиденным ситуациям из-за действий Северной Кореи.

Напомним, 24 сентября КНДР произвела запуск боевого снаряда по водам Японского моря. Как передало издание «Ренхап» со ссылкой на военных, к настоящему моменту опознать ракету не удалось.
кндр япония протест запуск ракеты японское море
Военкоры ФАН
Лучшие в аду