Япония направила протест КНДР после запуска неопознанной баллистической ракеты

Официальный Токио выразил протест Пхеньяну в связи с последним запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны Страны восходящего солнца.
Протест был передан по дипломатическим каналам с КНДР. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, заявил о подготовке страны к непредвиденным ситуациям из-за действий Северной Кореи.
Напомним, 24 сентября КНДР произвела запуск боевого снаряда по водам Японского моря. Как передало издание «Ренхап» со ссылкой на военных, к настоящему моменту опознать ракету не удалось.