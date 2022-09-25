Geopolitika.news: один указ Путина застал Байдена врасплох

Решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации и поддержка референдумов в Донбассе и других освобожденных областях застали американского лидера Джо Байдена врасплох. Об этом сообщил хорватский обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер.
Журналист отметил, что американцы не считают украинский кризис приоритетным. Жители США отводят Киеву только 11 место среди прочих своих проблем. В связи с этим Байдену будет непросто объяснить своим согражданам продолжение радикализации политики в отношении России.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», — написал публицист.
Журналист убежден, что теперь в условиях агрессивной политики Вашингтона от дальнейшей эскалации могут спасти прямые и результативные переговоры с Москвой. Иначе все может перерасти в прямую военную конфронтацию, резюмировал Метер.