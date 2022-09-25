Конгрессмены США готовят требование об исключении России из СБ ООН

Американские конгрессмены намерены добиться исключения России из состава Совбеза ООН. Соответствующее требования политики готовят президенту США Джо Байдену.
По словам республиканца Брайана Фицпатрика, это станет двухпартийным обращением сопредседателей группы поддержки Украины в конгрессе. В документе политики озвучат призыв добиться исключения РФ не только из Совета Безопасности, но и из ООН вообще.
Фицпатрик сравнил нынешнюю ситуацию с «позором для организации». Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что механизма лишения места члена в СБ ООН не существует.
В рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Китая Ван И встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД КНР указал, что РФ должна и дальше играть важную роль в жизни организации.