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Япония начала подготовку к непредвиденным инцидентам после ракетного пуска КНДР

Политика
Япония начала подготовку к непредвиденным инцидентам после ракетного пуска КНДР

Министерства и ведомства Японии начали готовиться к непредвиденным ситуациям в связи с недавним запуском баллистической ракеты со стороны КНДР. Соответствующий приказ отдал премьер-министр Фумио Кисида.

Сообщается, что ведомства получили два основных поручения. Среди них обеспечение безопасности судоходства и гражданской авиации, а также предоставление информации о развитии ситуации местному населению. Начал работу и кризисный штаб. В его обязанности входит сбор и анализ поступающей информации, передает агентство Kyodo.

Ранее КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.
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