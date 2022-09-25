Япония начала подготовку к непредвиденным инцидентам после ракетного пуска КНДР

Сообщается, что ведомства получили два основных поручения. Среди них обеспечение безопасности судоходства и гражданской авиации, а также предоставление информации о развитии ситуации местному населению. Начал работу и кризисный штаб. В его обязанности входит сбор и анализ поступающей информации, передает агентство Kyodo.

