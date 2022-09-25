Япония начала подготовку к непредвиденным инцидентам после ракетного пуска КНДР

Министерства и ведомства Японии начали готовиться к непредвиденным ситуациям в связи с недавним запуском баллистической ракеты со стороны КНДР. Соответствующий приказ отдал премьер-министр Фумио Кисида.
Сообщается, что ведомства получили два основных поручения. Среди них обеспечение безопасности судоходства и гражданской авиации, а также предоставление информации о развитии ситуации местному населению. Начал работу и кризисный штаб. В его обязанности входит сбор и анализ поступающей информации, передает агентство Kyodo.
Ранее КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.