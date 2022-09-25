Юрист Абдрахманова предупредила о подвохах «рассрочек без переплат»

При кредитной рассрочке в сделке участвует банк. В этом случае он может навязать клиенту массу дополнительных услуг. Тогда переплата составит выше 50%, несмотря на то, что сам товар мог быть продан без сильной наценки. Об этом передает агентство «Прайм».