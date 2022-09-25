Юрист Абдрахманова предупредила о подвохах «рассрочек без переплат»

Рассрочки без переплат, как правило, бывают двух видов — кредитные и «чистые». При этом в обоих случаях существуют серьезные риски для покупателя, предупредила младший юрист фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова.
При кредитной рассрочке в сделке участвует банк. В этом случае он может навязать клиенту массу дополнительных услуг. Тогда переплата составит выше 50%, несмотря на то, что сам товар мог быть продан без сильной наценки. Об этом передает агентство «Прайм».
«В данной схеме зарабатывают и продавец, и банк — но не на процентах, а на допуслугах. Бывает, что на товар просто завышают цену, предлагая его в кредит "без переплаты". Таким образом банк все равно остается "при своих"», — объяснила Абдрахманова.
В «чистой» рассрочке участвует лишь продавец. Однако он заключает клиента в жесткие рамки, поэтому в случае задержки платежа договор может быть вовсе расторгнут. Деньги же изымут за неустойку, а товар придется вернуть.