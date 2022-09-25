Рогов призвал Шольца принять меры из-за давления на немецкого наблюдателя в Запорожье

Сам Шаллер неоднократно посещал выборы в разных уголках мира. Житель Германии решил посетить Запорожскую область, чтобы проверить информацию о якобы изъятии паспортов у людей, отказывающихся от голосования. По словам Рогова, прибывший в регион немец лично убедился, что это была «наглая ложь».