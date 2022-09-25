Рогов призвал Шольца принять меры из-за давления на немецкого наблюдателя в Запорожье

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует вмешаться в ситуацию с давлением на международного наблюдателя из ФРГ в Запорожской области. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Речь идет о гражданине Германии Штеффене Бруно Шаллере. По словам Рогова, в отношении него происходит настоящее «безобразие». Шаллер добровольно приехал в Запорожскую область в качестве наблюдателя, однако из-за этого на него оказывается давление на родине, передает РИА Новости.
«Он (Шаллер) приехал к нам по доброй воле в качестве наблюдателя, за свой счет и в свободное от основной работы время, а сейчас у него на родине оказывается давление на его работодателя, за то, что господин Шаллер решил посмотреть, как у нас организовано всенародное волеизъявление граждан», — заявил Рогов.
Сам Шаллер неоднократно посещал выборы в разных уголках мира. Житель Германии решил посетить Запорожскую область, чтобы проверить информацию о якобы изъятии паспортов у людей, отказывающихся от голосования. По словам Рогова, прибывший в регион немец лично убедился, что это была «наглая ложь».