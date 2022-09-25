Глава Pfizer Бурла снова заразился коронавирусом

Председатель правления и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла получил положительный тест на коронавирус. Об этом он написал в своем Twitter.
По словам главы Pfizer, он не успел получить новую бустерную вакцину от коронавируса из-за рекомендации Центра по контролю за заболеваниями США. Специалисты посоветовали Бурле подождать три месяца с момента последнего инфицирования.
«Я получил положительный тест на COVID. Я чувствую себя хорошо и не испытываю симптомов», — написал Бурла и добавил, что уже заражался коронавирусом в августе.
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