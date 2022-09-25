Телеведущая Юлия Барановская воспользовалась шансом задеть экс-супруга Андрея Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская поделилась секретами воспитания детей, при этом поддев бывшего супруга Андрея Аршавина. Подробностями участия звезды в YouTube-шоу «Ваша Наташа» поделилось издание «Комсомольская правда».
Ведущая Наталья Подольская обсудила с мужем Владимиром Пресняковым и гостьей сексуальной воспитание и попытки несовершеннолетних попробовать сигареты и алкоголь. Также зашла речь и смене пола наследниками многих знаменитых артистов и медийных персон.
Барановская сразу заявила, что небинарность — исключительно тенденция западных стран. В России, по ее мнению, есть другие проблемы. При этом экс-жена Аршавина заявила, что нельзя оставлять переживания ребенка без внимания.
«Безусловно, со всем нужно работать. И желательно, в паре: родитель — ребенок. Нельзя считать, что это проблема одного лишь ребенка, мол, такой он уродился. Памятуя отца моих детей [футболиста Андрей Аршавина], это всегда игра не в одни ворота, а в обе стороны», — сказала телеведущая.
Меж тем стало известно, кто скрывался за образом Красной шапочки в музыкальном шоу «Аватар» на телеканале НТВ. Жюри единогласно проголосовали за певицу Зару и оказались правы.