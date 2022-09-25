Нагиев провел первую игру финала Высшей лиги КВН вместо Маслякова

Первая игра 1/8 финала Высшей лиги КВН 2022 года вышла на российских экранах. Место ведущего на время занял актер Дмитрий Нагиев.
Некоторое время ходили слухи, что Нагиев покинул все проекты, выпускаемые Первым каналом. Перед началом игры на сцену поднялся гендиректор телеканала Константин Эрнст. Он сообщил, что постоянный ведущий Александр Масляков заболел, поэтому в ближайшее время его будут заменять другие звезды.
«Наслаждайтесь оригинальным зрелищем, Александр Васильевич выбрал в качестве замены себе одного малоизвестного, но подающего большие надежды ведущего», — пошутил Эрнст, после чего на сцене появился Нагиев.
Недавно стало известно, что Дмитрий Нагиев не появится в роли ведущего детского «Голoca». Его место займет Яна Чурикова. По Сети уже распространились снимки, подтверждающие эту информацию.