Нагиев провел первую игру финала Высшей лиги КВН вместо Маслякова

Некоторое время ходили слухи, что Нагиев покинул все проекты, выпускаемые Первым каналом. Перед началом игры на сцену поднялся гендиректор телеканала Константин Эрнст. Он сообщил, что постоянный ведущий Александр Масляков заболел, поэтому в ближайшее время его будут заменять другие звезды.