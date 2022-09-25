Судьи «Аватара» рассекретили артиста в образе Красной шапочки

В состав жюри «Аватара» вошли Сергей Лазарев, Аида Гарифуллина, Тимур Батрудинов, Ида Галич и Марк Тишман. После выступления первой тройки персонажей судьи решили рассекретить личность Дюймовочки, которая пела композицию «Памяти Крузо». Звезды предполагали, что за образом скрывается Анита Цой, но их догадка оказалась неверной.