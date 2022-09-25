Судьи «Аватара» рассекретили артиста в образе Красной шапочки

Четвертый выпуск шоу «Аватар» вышел на телеканале НТВ 24 сентября. Жюри проекта выяснили, кто скрывается за образом Красной шапочки.
В состав жюри «Аватара» вошли Сергей Лазарев, Аида Гарифуллина, Тимур Батрудинов, Ида Галич и Марк Тишман. После выступления первой тройки персонажей судьи решили рассекретить личность Дюймовочки, которая пела композицию «Памяти Крузо». Звезды предполагали, что за образом скрывается Анита Цой, но их догадка оказалась неверной.
Из следующей тройки судьи выбрали Красную шапочку. Засекреченный артист пел песню Димы Билана «Это была любовь». Жюри единодушно назвали Зару и угадали.
«Как же ты нас водила за нос, как же нас пыталась обмануть! Это было просто гениально: невероятный голос, невероятная подача, мы все были в тебя влюблены с первого выпуска!» — признался Лазарев.
Ранее проект «Аватар» покинула королева шансона Маша Распутина. Артистка скрывалась под проекцией Белоснежки. Исполнительница призналась, что этот сказочный персонаж является ее самым любимым.