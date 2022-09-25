КНДР произвела запуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря

Корейская Народной-Демократическая Республика запустила баллистическую ракету по направлению Японского моря. Снаряд в настоящий момент не опознан, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на военных.
Ранее издание заявляло о возросшей активности КНДР в районе порта Синпхо. Это, по мнению экспертов, указывало на подготовку к запуску баллистической ракеты с подводных лодок.
«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море», — говорится в материале.
Ранее сдерживать Северную Корею пообещали Соединенные Штаты. Вашингтон заявил о жестких ответных мерах в случае продолжения испытаний со стороны КНДР.