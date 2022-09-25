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WSJ: американская армия в Польше обеспечивает работу поставленного на Украину оружия

Армия
WSJ: американская армия в Польше обеспечивает работу поставленного на Украину оружия

Американские военные и переводчики, дислоцированные в Польше, обеспечивают работу поставляемых украинским войскам вооружений. Об этом информирует издание Wall Street Journal.

Всего с украинскими военными работает 14 каналов взаимодействия. Каждый из них поддерживает функционал одного вида оружия, переданного из Вашингтона.

«Группа из 55 военнослужащих США и переводчиков на планшетах iPad принимает запросы на ремонтные работы вооружений, уже находящихся на поле боя, через защищенные приложения для обмена сообщениями», - говорится в публикации.

Американские военные уверены, что именно благодаря их работе Украина продолжает использовать все 16 поставленных систем HIMARS. Ранее часть из них была повреждена в ходе боев.
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