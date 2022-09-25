Депутат Шеремет назвал безрассудными угрозы Байдена в адрес России

Угрозы президента США Джо Байдена в адрес России являются лживыми и безрассудными. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Недавно Байден заявил, что в отношении России будут введены «быстрые и тяжелые» экономические санкции. Очередные рестрикции станут ответом на референдумы в Донбассе.
«Пускай Байден не виляет своим хвостом. Все эти лживые и безрассудные речи не трогают сердца ни одного здравомыслящего человека. Мы не боимся их угроз, как бы они там не пыжились и что бы ни рассказывали о своем превосходстве. С Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов», — отметил Шеремет.
Евросоюз тоже собирается ввести санкции против России. По информации Bloomberg, рестрикции могут затронуть поставки технологий и компонентов.