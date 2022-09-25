Роль предателя в «Бригаде» стала роковой для актера Александра Высоковского

Как передал портал «Киноафиша», этот образ стал для артиста роковым. После окончания съемок он ненадолго покинул шоу-бизнес. За время перерыва Высоковский освоил профессию летчика гражданской авиации, а после возвращения в киноиндустрию попробовал себя на поприще режиссера.