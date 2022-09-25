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Роль предателя в «Бригаде» стала роковой для актера Александра Высоковского

Шоу-бизнес
Роль предателя в «Бригаде» стала роковой для актера Александра Высоковского

Актер Александр Высоковский стал известен публике благодаря роли Макса Карельского в сериале «Бригада». Будучи телохранителем главного героя, он в результате оказывается главным предателем в истории про 90-е.

Как передал портал «Киноафиша», этот образ стал для артиста роковым. После окончания съемок он ненадолго покинул шоу-бизнес. За время перерыва Высоковский освоил профессию летчика гражданской авиации, а после возвращения в киноиндустрию попробовал себя на поприще режиссера.

При этом в качестве актера ему почти всегда приходилось играть отрицательных персонажей или неприятных личностей.

«В моей копилке всего две роли, где я сыграл положительных персонажей», — отметил артист.

Однако Высоковский совершенно не унывает из-за такого стечения обстоятельств. Об этом актер неоднократно говорил поклонникам.

Роль предателя в «Бригаде» стала роковой для актера Александра Высоковского

Ранее стало известно, что создатели «Бригады» консультировались непосредственно с представителями криминального мира. Также не обошлось без советов от сотрудников правоохранительных органов.
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