Роль предателя в «Бригаде» стала роковой для актера Александра Высоковского

Актер Александр Высоковский стал известен публике благодаря роли Макса Карельского в сериале «Бригада». Будучи телохранителем главного героя, он в результате оказывается главным предателем в истории про 90-е.
Как передал портал «Киноафиша», этот образ стал для артиста роковым. После окончания съемок он ненадолго покинул шоу-бизнес. За время перерыва Высоковский освоил профессию летчика гражданской авиации, а после возвращения в киноиндустрию попробовал себя на поприще режиссера.
При этом в качестве актера ему почти всегда приходилось играть отрицательных персонажей или неприятных личностей.
«В моей копилке всего две роли, где я сыграл положительных персонажей», — отметил артист.
Однако Высоковский совершенно не унывает из-за такого стечения обстоятельств. Об этом актер неоднократно говорил поклонникам.
Ранее стало известно, что создатели «Бригады» консультировались непосредственно с представителями криминального мира. Также не обошлось без советов от сотрудников правоохранительных органов.