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Рогов сообщил об ударе по запорожскому зернохранилищу со стороны ВСУ

Происшествия
Рогов сообщил об ударе по запорожскому зернохранилищу со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли зернохранилище и склады с удобрениями в Запорожской области. Подробности сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, ВСУ нанесли удары по пригороду Токмака. Под обстрел попали фермерские хозяйства, склады с сеном и удобрениями и хранилище с зерном. Несколько единиц спецтехники сгорели, пишет РИА Новости.

«Ранение получил один человек. Ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена», — добавил Рогов.

Лидер движения «Мы вместе с Россией» указал на попытки киевского режима устроить диверсию на объектах энергетической инфраструктуры. При помощи этого метода боевики хотят создать блэкаут в Запорожской области.
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