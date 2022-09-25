ВСУ выпустили по Северодонецку и Стаханову десять ракет из РСЗО Himars

Украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Северодонецку и Стаханову. По городам выпустили десять ракет, говорится в сообщении представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В Telegram-канале ведомства отмечается, что обстрелы были произведены в 21:30 и 22:40 (совпадает с московским временем). По Северодонецку выпустили шесть снарядов из американской РСЗО, по Стаханову – четыре снаряда.
Тем временем в Мелитополе неизвестные попытались совершить диверсию с самодельной бомбой. Взрыв СВУ прогремел на территории местной электроподстанции.