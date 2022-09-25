Матвиенко обратилась к губернаторам по поводу частичной мобилизации

Губернаторы должны обеспечить частичную мобилизацию в своих регионах в строгом соответствии с озвученными критериями Минобороны. С таким призывом выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она обратила внимание, что в медиа стала появляться информация о призыве граждан, не попадающих под ранее озвученные критерии МО России. Поэтому она попросила губернаторов находиться на связи с военкоматами и напомнила, что именно на них лежит ответственность за ошибки.
«Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула спикер в Telegram-канале.
Матвиенко отметила, что сейчас в стране необычайно высок уровень патриотизма и поддержки спецоперации. Именно поэтому некорректных случаев частичной мобилизации быть не должно, заключила спикер.