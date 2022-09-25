СЦКК: украинские силовики нанесли удар по Зайцево и Донецку

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Зайцево и два района Донецка. Подробности сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
В общей сложности было зафиксировано три обстрела со стороны ВСУ. Первый удар боевики совершили со стороны населенного пункта Катериновка по Зайцево в 23:30 по московскому времени. Было выпущено пять снарядов калибров 152 мм.
«23.40 - населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 23.45 - населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении СЦКК.
Накануне Куйбышевский район Донецка снова подвергся обстрелам со стороны украинских силовиков. В результате атаки боевиков погибла 64-летняя местная жительница.