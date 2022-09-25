Мурашко указал на необходимость декриминализации врачебной деятельности

Необходимо декриминализировать врачебную деятельность в России, чтобы работников данной сферы нельзя было подвергнуть судебному преследованию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Нередко врачам приходится работать с весьма сложными больными, где требуется оперативность в принятии решений. Опасаясь преследования, они созывают консилиумы и назначают обследования, теряя драгоценное время, передает телеканал «Культура».
«Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности — это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — объяснил Мурашко.
Ранее министр опроверг дефицит в медицинской отрасли из-за санкций. По его словам, сфера сталкивается с вызовами, однако все проблемы решаемы.