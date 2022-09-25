Врач Кейтс назвал тыкву «щитом» от вирусов и бактерий осенью

Осенью организм необходимо поддерживать правильным питанием. Поэтому разбавить рацион следует сезонными продуктами и добавить в него тыкву, заявил доктор Тревор Кейтс.
Тыква является традиционным осенним овощем, в котором содержится большое число фитонутриентов каротиноидов. Кроме самого плода рекомендуется есть семечки. Они богаты цинком, пишет ИноСМИ.
«Тыква также улучшает цвет лица и состояние кожи из-за высокого содержания антиоксидантов», — добавил врач.
Кроме содержания фитонутриентов каротиноидов в состав тыквы входят омега-3 жирная кислота и альфа-линоленовая кислота, витамины А и С. Данные соединения станут «щитом» от вирусов и бактерий в осенний сезон.
Тыкву могут есть пациенты с проблемами с ЖКТ. Овощ улучшает работу печени, желчного пузыря, препятствует образованию камней в почках, заключил врач Кейтс.
Диетологи Мартин Кудера и Вера Бурешова выделили еще одно полезное свойство тыквы. Овощ подходит для граждан, которые собираются сбросить лишний вес.