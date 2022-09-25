Дмитрий Нагиев требует самые большие гонорары среди российских актеров

На сегодняшний день Дмитрий Нагиев остается самым высокооплачиваемым актером в России. В интервью для издания «Комсомольская правда» сумасшедшие гонорары артиста раскрыла продюсер Алина Красная.
По ее словам, звезда сериала «Физрук» зарабатывает более миллиона рублей за один съемочный день. Тем не менее отбоя от предложений у Нагиева нет. Заказчики готовы заплатить любые суммы, лишь бы любимец публики согласился присоединиться к их проекту.
«Его (Нагиева) съемочный день стоит 1 миллион 500 тысяч рублей», — рассказала продюсер.
При этом актера считают одним из самых загадочных представителей отечественного шоу-бизнеса. Нагиев практически не делится с поклонниками и журналистами подробностями своей личной жизни.
Меж тем стало известно, кто заметит шоумена в роли ведущего на шоу «Голос. Дети». Создатели телепроекта предложили эту позицию Яне Чуриковой.