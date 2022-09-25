Дмитрий Нагиев требует самые большие гонорары среди российских актеров

По ее словам, звезда сериала «Физрук» зарабатывает более миллиона рублей за один съемочный день. Тем не менее отбоя от предложений у Нагиева нет. Заказчики готовы заплатить любые суммы, лишь бы любимец публики согласился присоединиться к их проекту.