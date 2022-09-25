Рогов: Киев при помощи диверсий старался устроить блэкаут в Запорожской области

Так, в выходные дни была совершена попытка диверсии. На электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство. Кроме того, аналогичные случаи были зафиксированы на опорах высоковольтных линий электропередачи, идущих из Крыма, передает РИА Новости.