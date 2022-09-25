Рогов: Киев при помощи диверсий старался устроить блэкаут в Запорожской области

Украина устраивает диверсии на объектах энергетической инфраструктуры. Таким методом Киев пытается создать блэкаут в Запорожской области, уверен лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Так, в выходные дни была совершена попытка диверсии. На электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство. Кроме того, аналогичные случаи были зафиксированы на опорах высоковольтных линий электропередачи, идущих из Крыма, передает РИА Новости.
«Террористы предприняли серию попыток вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области и организовать блэкаут региона, лишив жителей освобожденной территории электричества», — обратил внимание Рогов.
Диверсии, по расчетам Киева, должны сорвать проведение референдума в регионе. Однако на данный момент попытки не увенчались успехом.