Поклонники рассекретили местонахождение уехавшего из России Тимати

Несколько дней назад рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, уехал из России. Поклонникам удалось выяснить, где находится артист.
Тимати опубликовал фотографию на своей странице «ВКонтакте». Исполнитель позирует на фоне одной из известных достопримечательностей столицы Узбекистана Ташкента. Сейчас в эту страну можно уехать без визы, но цены на авиабилеты резко подскочили.
Певец не объяснил причины своего поспешного отъезда из России. Многие поклонники предполагают, что Тимати решил покинуть страну из-за введенной частичной мобилизации.
Рэпер Тимати и основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский выкупили акции компании Starbucks после ее ухода с российского рынка. В середине августа открылась первая кофейня исполнителя под новым названием Stars Coffee.