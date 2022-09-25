Поклонники рассекретили местонахождение уехавшего из России Тимати

Тимати опубликовал фотографию на своей странице «ВКонтакте». Исполнитель позирует на фоне одной из известных достопримечательностей столицы Узбекистана Ташкента. Сейчас в эту страну можно уехать без визы, но цены на авиабилеты резко подскочили.