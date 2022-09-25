Власти Бердянска связали взрыв в городе с планами «наймитов СБУ» сорвать референдум

Известно, что взрыв в Бердянске был вызван детонацией самодельного взрывного устройства. В результате инцидента обошлось без пострадавших. В администрации Бердянска подчеркнули, что подобные атаки призваны напугать местных жителей в преддверии референдумов о присоединении к России.