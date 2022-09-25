Власти Бердянска связали взрыв в городе с планами «наймитов СБУ» сорвать референдум

Взрыв в центре Бердянска Запорожской области является попыткой мелких «наймитов СБУ» сорвать проведение референдума в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Известно, что взрыв в Бердянске был вызван детонацией самодельного взрывного устройства. В результате инцидента обошлось без пострадавших. В администрации Бердянска подчеркнули, что подобные атаки призваны напугать местных жителей в преддверии референдумов о присоединении к России.
«Время выбрано неслучайно — окончание работы избирательных участков и участковых избиркомов. Поскольку на время проведения референдума меры безопасности приняты беспрецедентные, добраться мелкие наймиты СБУ смогли только до открытого места», — сообщили власти города.
Вместе с этим детонация самодельного взрывного устройства произошла в Мелитополе Запорожской области. Сообщается, что неизвестные попытались устроить диверсию на местной электроподстанции.