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Власти Бердянска связали взрыв в городе с планами «наймитов СБУ» сорвать референдум

Политика
Власти Бердянска связали взрыв в городе с планами «наймитов СБУ» сорвать референдум

Взрыв в центре Бердянска Запорожской области является попыткой мелких «наймитов СБУ» сорвать проведение референдума в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Известно, что взрыв в Бердянске был вызван детонацией самодельного взрывного устройства. В результате инцидента обошлось без пострадавших. В администрации Бердянска подчеркнули, что подобные атаки призваны напугать местных жителей в преддверии референдумов о присоединении к России.

«Время выбрано неслучайно — окончание работы избирательных участков и участковых избиркомов. Поскольку на время проведения референдума меры безопасности приняты беспрецедентные, добраться мелкие наймиты СБУ смогли только до открытого места», — сообщили власти города.

Вместе с этим детонация самодельного взрывного устройства произошла в Мелитополе Запорожской области. Сообщается, что неизвестные попытались устроить диверсию на местной электроподстанции.
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