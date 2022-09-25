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Советник Зеленского пригрозил всем студентам призывом на фронт

Политика
Советник Зеленского пригрозил всем студентам призывом на фронт

Украинских студентов могут призвать в армию, речь идет о «всех или многих». Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе регулярного стрима на YouTube.

Таким образом политик отреагировал на новости о частичной мобилизации в России. Арестович также заметил, что украинским студентам могут запретить выезжать за пределы страны.

«Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие» — заявил советник Зеленского.

Ранее Арестович назвал российских военных «очень волевыми людьми». По его мнению, в ряды армии РФ попадают люди, «способные навязать свою волю».
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