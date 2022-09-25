Советник Зеленского пригрозил всем студентам призывом на фронт

Украинских студентов могут призвать в армию, речь идет о «всех или многих». Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе регулярного стрима на YouTube.
Таким образом политик отреагировал на новости о частичной мобилизации в России. Арестович также заметил, что украинским студентам могут запретить выезжать за пределы страны.
«Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие» — заявил советник Зеленского.
Ранее Арестович назвал российских военных «очень волевыми людьми». По его мнению, в ряды армии РФ попадают люди, «способные навязать свою волю».