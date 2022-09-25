Лавров призвал не печалиться о «плоском и неинтересном» Галкине

Дискуссии о новом статусе шоумена Максима Галкина (признан в России физлицом-иноагентом) не утихают по сей день. Концертный промоутер Сергей Лавров посоветовал не печалиться о телеведущем.
Промоутер порассуждал о юмористических проектах СТС и ТНТ. По его мнению, «Уральские пельмени» и Comedy Club выглядят «солиднее» шуток Галкина. Но везде требуются изменения, пишет BLITZ+.
«Comedy Club, Харламов, Мартиросян или "Уральские пельмени" те же. Вы можете несколько раз посмотреть, а потом тоже надоест. В случае же с Галкиным все вообще плохо, все плоско и неинтересно. Ну пошутил, ну надоело», — отметил Лавров.
Недавно шоумен Максим Галкин✱ предупредил подписчиков о переносе осеннего концерта в Тбилиси. Согласно измененному графику, юморист появится на сцене грузинского города только в конце зимы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами