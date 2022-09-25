Певица Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости из-за неудачной косметической процедуры

Украинская певица Таисия Повалий стала гостьей программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. В ходе эфира артистка призналась, что страдает из-за неудачно сделанной косметической процедуры.
Поклонники всегда отмечали ухоженность звезды и восхищались ее красотой. Однако недавно журналисты заметили негативные изменения в ее внешности. Оказалось, их вызвал сделанный в лицо укол красоты.
По словам Повалий, гель скопился в одном месте и теперь вызывает неприятные ощущения.
«У меня до сих пор в лице мигрирует этот гель. И я советую всем женщинам хорошо изучать тему перед тем, как что-то себе сделать», — предупредила исполнительница.
Не повезло с операцией по омолаживанию и Алле Пугачевой. Пластический хирург Иван Володченков заметил у певицы «синдром снайпера», когда из-за неудачной косметической процедуры глаза начинают открываться по-разному.