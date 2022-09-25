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Два человека погибли при столкновении самолетов в Германии

Происшествия
Два человека погибли при столкновении самолетов в Германии

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над ФРГ на окраине города Гера (федеральная земля Тюрингия). В результате авиакатастрофы погибли два человека, говорится в сообщении агентства DPA со ссылкой на представителя пожарной службы.

Спасатель сообщил, что в результате трагедии погибли два пилота высшего пилотажа. Они столкнулись в воздухе около аэродрома Гера-Лоймниц.

«По имеющимся данным, два самолета разбились», — заявили в полиции.

По данным пожарных, лайнеры рухнули после столкновения над открытой местностью. Отмечается, что других погибших нет.
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