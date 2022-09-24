EADaily: частным пекарням Польши грозит «зрелищное банкротство» из-за цен на газ

Частные польские компании находятся на грани банкротства из-за высоких цен на энергоносители. Об этом сообщает издание EADaily.
Торговая палата в польском Щецине выступила с обращением к правительству страны с просьбой «заморозить» цены на электроэнергию для пекарен и кондитерских. В противном случае они рискуют разориться.
«Это должно произойти немедленно! Нам грозит зрелищное банкротство или хлеб по 12 злотых (около 150 рублей — Прим. ФАН)», — отметила председатель палаты Ханна Мойсюк.
По сравнению с мартом рост цен на газ достиг 947%. Некоторые владельцы пекарен заявили о закрытии 16 закусочных. Часть предпринимателей утверждает, что стоимость электроэнергии начала повышаться до старта СВО.
Инфляция в Польше может вырасти в сентябре и достигнуть пика к концу года. По данным министерства финансов, продукты в стране подорожали на 17,4%, а энергоносители на 40,3% в годовом выражении.