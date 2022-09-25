Вратарь сборной Чехии разбил нос Роналду в матче Лиги наций

В первой половине игры, которая проходила в Праге, португалец столкнулся с чешским вратарем Томашем Вацликом. Футболисты боролись за мяч на «втором этаже», в результате чего у Роналду хлынула кровь из носа. К счастью, португальской звезде оперативно оказали первую помощь и нападающий продолжил матч.