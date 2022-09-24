Bloomberg: резкое похолодание проверит ЕС на прочность в условиях кризиса

Западная Европа столкнется с резким похолоданием уже на следующей неделе. Показатели термометров проверят страны на прочность противостоять энергокризису, пишет Bloomberg.
По информации компании Maxar Technologies Inc., температура в Лондоне опустится почти на пять градусов, а в некоторых частях Франции и Испании похолодает на три-четыре градуса. Есть вероятность, что на фоне заморозков потребность в электроэнергии возрастет. В Великобритании уже наблюдается спрос на газ по утрам из-за низких температур.
Энергокризис затронул и жителей Австрии. Уже в этом году стоимость центрального отопления может подняться на 50%. Кроме этого, повысятся тарифы для отопления помещений домохозяйств.