Мурашко: в российской медицине нет дефицита даже в условиях санкций

Наложенные на Россию санкции не вызвали дефицита каких-либо товаров в медицинской отрасли. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
При этом Правительство РФ уже поручило разработать необходимые импортозамещающие продукты. Часть их них — опережающие технологии. Об этом министр заявил в интервью телеканалу «Культура».
«Это стало заботой и министерства, и правительства в целом… мы пока на сегодняшний день так критически не испытывали каких-то дефицитов, но тем не менее те или иные вызовы уже возникали», — отметил Мурашко.
Ранее сообщалось о намерении Минздрава расширить перечень бесплатных лекарств для пациентов с болезнями сердца. В список могут добавить восемь новых наименований.