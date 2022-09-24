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Два пешехода попали под колеса легкового автомобиля в Москве

Происшествия
Два пешехода попали под колеса легкового автомобиля в Москве

Серьезная авария произошла вечером в Москве. Водитель легкового автомобиля наехал на пешеходов, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент зафиксировали на Судостроительной улице. По информации издания, автомобиль сбил двух пешеходов, а затем врезался в автобус-«гармошку». К месту случившегося приехали бригады скорой помощи и правоохранители.

На данный момент не сообщается о причинах случившегося. Не исключено, что катализатором аварии стала непогода. Госавтоинспекция Московской области предупреждала водителей и пешеходов соблюдать предельную осторожность на дорогах, напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще одна авария с участием легкового автомобиля произошла в Свердловской области. Под колеса иномарки попала 80-летняя женщина. Прибывшие медики зафиксировали смерть пенсионерки.
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