Два пешехода попали под колеса легкового автомобиля в Москве

Серьезная авария произошла вечером в Москве. Водитель легкового автомобиля наехал на пешеходов, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент зафиксировали на Судостроительной улице. По информации издания, автомобиль сбил двух пешеходов, а затем врезался в автобус-«гармошку». К месту случившегося приехали бригады скорой помощи и правоохранители.
На данный момент не сообщается о причинах случившегося. Не исключено, что катализатором аварии стала непогода. Госавтоинспекция Московской области предупреждала водителей и пешеходов соблюдать предельную осторожность на дорогах, напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Еще одна авария с участием легкового автомобиля произошла в Свердловской области. Под колеса иномарки попала 80-летняя женщина. Прибывшие медики зафиксировали смерть пенсионерки.