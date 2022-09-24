Кирби рассказал, как США следят за ядерным оружием России

Соединение Штаты постоянно отслеживают состояние ядерных мощностей России. Подробностями в ходе интервью для телеканала Fox News поделился координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По словам представителя Белого дома, Вашингтон держит ситуацию под контролем насколько возможно. Политик заявил, что никаких предпосылок для изменения позиции по стратегическому сдерживанию пока нет.
«Мы следим за ядерными мощностями (России) настолько, насколько можем. Мы не видим сигналов для изменения своей позиции по стратегическому сдерживанию», — констатировал Кирби.
При этом Кирби отметил, что Вашингтон продолжит поставлять вооружения на Тайвань. Обеспечение так называемой «самозащиты» острова Белый дом считает своей прямой обязанностью.