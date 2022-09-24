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Экс-сотрудник Белого дома Робертс сообщил о грязных методах США в борьбе с Россией

Политика
Экс-сотрудник Белого дома Робертс сообщил о грязных методах США в борьбе с Россией

Вашингтон с помощью финансов и пропагандистской политики настраивает против Москвы остальные государства и население этих стран. Такое заявление сделал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

США, по словам экс-работника, выписывает западным лидерам «полные мешки денег». В ответ они должны поддерживать американские интересы.

«Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и других странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии... Некому предостеречь нас от веры в собственную пропаганду», — написал бывший служащий Белого дома.

Кроме того, важную роль в этом процессе играют СМИ. Они лишают население реальной картины мира, освещая только одну сторону ситуации.
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