Вашингтон с помощью финансов и пропагандистской политики настраивает против Москвы остальные государства и население этих стран. Такое заявление сделал бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
США, по словам экс-работника, выписывает западным лидерам «полные мешки денег». В ответ они должны поддерживать американские интересы.
«Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и других странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии... Некому предостеречь нас от веры в собственную пропаганду», — написал бывший служащий Белого дома.
Кроме того, важную роль в этом процессе играют СМИ. Они лишают население реальной картины мира, освещая только одну сторону ситуации.