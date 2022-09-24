Власти Мелитополя сообщили о попытке диверсии с применением СВУ

Попытка диверсии с использованием самодельного взрывного устройства произошла в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили представители военно-гражданской администрации города.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел на территории местной электроподстанции. Неизвестные лица попытались устроить диверсию на объекте, подорвав самодельное взрывное устройство.
В результате происшествия на мелитопольской электроподстанции началось возгорание. Как сообщают власти, местным работникам удалось своими силами потушить пожар. В настоящее время неизвестно, привел ли инцидент к травмам среди сотрудников объекта.
Ранее сообщалось о подрыве еще одного самодельного взрывного устройства в Запорожской области. Взрыв произошел в центре города Бердянска.