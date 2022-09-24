Россия ждет снятия препятствий по перевозке зерна на мировые рынки

Россия надеется на снятие препятствий по перевозке зерна и удобрений на мировые рынки. Этому должны поспособствовать генсек ООН Антониу Гутерреш, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр выступил на пресс-конференции по итогам его участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН. Лавров подчеркнул, что ООН и Турция стали соучастниками договоренностей по продовольственной сделки.
«Сейчас мы ожидаем и от генерального секретаря ООН, и от турецкой стороны – поскольку они соучастники договоренности – того, чтобы они добились от европейцев и американцев снятия тех препон, о которых я сказал, для реализации российской части сделки», — отметил министр.
В ходе выступления Сергей Лавров указал, что Евросоюз не хочет передавать нуждающимся странам удобрения, которые Россия предложила отдать бесплатно. Сейчас порядка 300 тысяч тонн продукции застряли в портах.