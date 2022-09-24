Лавров упрекнул Эстонию и Латвию за расистские инстинкты в отношении России

По его словам, после распада Советского Союза Москва неоднократно призывала Евросоюз прекратить дискриминацию русских в Латвии и Эстонии. Однако руководство организации проигнорировало данные требования. Об этом Лавров сообщил во время выступления на Генассамблее ООН.