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Лавров упрекнул Эстонию и Латвию за расистские инстинкты в отношении России

Политика
Лавров упрекнул Эстонию и Латвию за расистские инстинкты в отношении России

Власти Эстонии и Латвии имеют определенные расистские инстинкты в отношении России. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, после распада Советского Союза Москва неоднократно призывала Евросоюз прекратить дискриминацию русских в Латвии и Эстонии. Однако руководство организации проигнорировало данные требования. Об этом Лавров сообщил во время выступления на Генассамблее ООН.

«Если у вас есть какие-то факты, которые опровергнут то, что я только что говорил по поводу дискриминации русских в Эстонии, Латвии, и на Украине, где было принято законодательство, запрещающее все, тогда мы могли бы обсудить», — заявил глава МИД РФ.

Более того, уверен Лавров, в последнее время Европейский союз начал превращаться в жесткое диктаторское образование. Дипломат упрекнул руководство ЕС за высокомерие и чувство вседозволенности.
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