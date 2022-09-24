Лавров упрекнул Эстонию и Латвию за расистские инстинкты в отношении России

Власти Эстонии и Латвии имеют определенные расистские инстинкты в отношении России. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, после распада Советского Союза Москва неоднократно призывала Евросоюз прекратить дискриминацию русских в Латвии и Эстонии. Однако руководство организации проигнорировало данные требования. Об этом Лавров сообщил во время выступления на Генассамблее ООН.
«Если у вас есть какие-то факты, которые опровергнут то, что я только что говорил по поводу дискриминации русских в Эстонии, Латвии, и на Украине, где было принято законодательство, запрещающее все, тогда мы могли бы обсудить», — заявил глава МИД РФ.
Более того, уверен Лавров, в последнее время Европейский союз начал превращаться в жесткое диктаторское образование. Дипломат упрекнул руководство ЕС за высокомерие и чувство вседозволенности.