КИБЕР ФРОНТ Z. Фестиваль гражданских инициатив

В Штабе КИБЕР ФРОНТ Z прошла встреча с представителями общественных организаций, которые помогают бойцам, их семьям и просто всем нуждающимся.
СВО сплотила гражданское общество, огромное количество людей стали волонтерами, жертвуют деньги, вещи, доставляют гуманитарные грузы и проводят акции. На патриотической встрече этим вечером представители организаций разных направлений встретились, чтобы обсудить, как сделать помощь людям более качественной.
Русское космическое общество оказывает жителям Донбасса гуманитарную помощь. Причем привозит организация не только товары первой необходимости, но и культурные. Подробнее об этом рассказала уполномоченный представитель президиума, куратор проектной деятельности и региональных отделений Русского космического общества Анна Козлова.
«Наши соратники нашего отделения работают, ведут совершенно различную деятельность: и раненым помогают в больницах, девочки и готовят, и какие-то простые бытовые вещи выполняют, и адресную поддержку мы оказываем. Возили большой груз, мы собирали вещи. Мы работаем с Волновахой очень плотно, с библиотекой Волновахи, у нас все-таки культурно-гуманитарная миссия. Мы занимаемся воспитанием и образованием. Мы привезли много одежды, обуви, привезли музыкальные инструменты для школы искусств», ─ рассказала о работе организации Анна Козлова.
Важную тему на вечере в штабе подняла руководитель проекта «Первым делом ─ первая помощь» Елена Яремина. Это образовательный проект о первой помощи, цель которого ─ научить людей оказывать помощь пострадавшему в любых условиях.
«Мы отдельная организация, отдельная гражданская инициатива. Я приняла решение сделать так, чтобы у людей была возможность обучаться навыкам оказания первой помощи. Ежедневно у нас происходит в Санкт-Петербурге 60 000 звонков для того, чтобы вызвать скорую помощь. Как вы думаете, сколько людей могут помочь в этих случаях? А первая помощь необходима при каждом из этих случаев. Меня это задевает. Я вижу реальную статистику, вижу, насколько готово наше население, и вижу потребность в этом обучении», ─ отметила Елена Яремина.
Во время дискуссии она отвечала на вопросы гостей, рассказывала о необходимых действиях в разных ситуациях, а также наглядно демонстрировала приемы оказания первой помощи.
Работа организаций, которые выступили в Штабе КИБЕР ФРОНТ Z этим вечером, разноплановая, но объединяет этих людей одно: все они ─ патриоты своей страны. Все они стремятся принести пользу обществу и сделать жизнь лучше.