Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Россия готова на переговоры с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Министр подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога с Киевом. Однако украинская сторона не спешит к разрешению ситуации дипломатическим путем.
«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться», — уточнил Лавров.
При этом дипломат указал, что Москва не станет делать первых шагов навстречу Западу. Однако российские власти готовы пойти навстречу, даже если иностранные коллеги захотят организовать встречу в тайне от международного сообщества.