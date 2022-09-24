Лавров заявил, что Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу

Правительство России не станет первым предпринимать шаги для налаживания диалога с западными государствами. Об этом предупредил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, принявший участие в пресс-конференции в рамках 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
При этом дипломат подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов с зарубежными партнерами. Российские власти готовы пойти навстречу, даже если иностранные коллеги захотят организовать встречу в тайне от международного сообщества.
«Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов», — объяснил Лавров.
Он добавил, что решения будут приниматься непосредственно в случае обращения представителей западных стран.
Меж тем стало известно о несостоявшейся встрече российского дипломата с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Евросоюз не разрешил главе государства провести переговоры. В результате руководитель МИД Венгрии Петр Сийярто стал единственным представителем содружества, с которым Лаврову удалось пересечься тет-а-тет.