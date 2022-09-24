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Лавров заявил, что Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу

Политика
Лавров заявил, что Россия не будет делать первых шагов навстречу Западу

Правительство России не станет первым предпринимать шаги для налаживания диалога с западными государствами. Об этом предупредил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, принявший участие в пресс-конференции в рамках 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов с зарубежными партнерами. Российские власти готовы пойти навстречу, даже если иностранные коллеги захотят организовать встречу в тайне от международного сообщества.

«Потому что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но в ситуации, в которой мы сейчас находимся, Россия не будет делать никаких первых шагов», — объяснил Лавров.

Он добавил, что решения будут приниматься непосредственно в случае обращения представителей западных стран.

Меж тем стало известно о несостоявшейся встрече российского дипломата с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Евросоюз не разрешил главе государства провести переговоры. В результате руководитель МИД Венгрии Петр Сийярто стал единственным представителем содружества, с которым Лаврову удалось пересечься тет-а-тет.
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