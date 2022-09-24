Минобрнауки создало горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации для учащихся в вузах начала свою работу. Студенты могут задавать вопросы и получать психологическую поддержку, сообщили в Минобрнауки РФ.
Номер горячей линии 8(800)222-55-71 (доб. 1, доб. 2) работает круглосуточно. По информации Минобрнауки, студенты могут получить разъяснения о правилах призыва и проконсультироваться по вопросам социальной и правовой защиты.
«Открыта горячая линия Минобрнауки России по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в вузах... Обучающиеся могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку», — говорится в сообщении ведомства.
Президент России Владимир Путин ввел частичную мобилизацию с 21 сентября. Глава государства подписал указ, согласно которому студенты могут получить отсрочку от призыва.