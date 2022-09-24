Лавров указал на трансформацию Евросоюза в «жесткое диктаторское образование»

Евросоюз становится жестким диктаторским образованием, которому свойственно высокомерие и чувство вседозволенности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Так глава ведомства прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она пригрозила Италии мерами вмешательства при определенном результате выборов в стране.
«То, что госпожа фон дер Ляйен сказала про итальянские выборы, было восхитительно. До таких угроз, я не припомню, докатывался ли кто-либо из руководителей Евросоюза», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам сессии Генассамблеи ООН.
Ранее министр также сообщил о вмешательстве Евросоюза во встречу российской делегации с руководством Кипра. По его словам, организация буквально запретила президенту Никосу Анастасиадису приходить на разговор.