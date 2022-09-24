Сергей Лавров назвал Южно-Китайское море следующей линией обороны НАТО

Следующая линия обороны Североатлантического альянса может пройти в Южно-Китайском море. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.
Альянс начал продвигаться на восток. И после распада СССР НАТО начала «обороняться» в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была «всем понятна», подчеркнул Лавров.
«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», — заключил министр.
Политолог Владимир Брутер считает, что противостоять НАТО сможет союз России и Китая. По словам эксперта, Альянс является орудием Белого дома, а не объединением суверенных стран.