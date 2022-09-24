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Лавров констатировал увеличение товарооборота между Россией и странами Африки

Политика
Лавров констатировал увеличение товарооборота между Россией и странами Африки

Объемы товарооборота между Россией и государствами африканского континента значительно увеличились. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы дипломатического ведомства, власти всех африканских государств приветствуют договоренности об экспорте продовольствия и удобрений из России. Об этом Лавров сообщил во время выступления в рамках 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Дипломат также напомнил, что лидеры Европы обещали перенаправлять поставки украинского зерна в нуждающиеся страны Африки. Однако на деле этого не происходит.

Помимо этого, Лавров указал на стремление Соединенных Штатов превратить всю планету в свой «задний двор». По его словам, для этого Вашингтон прибегает к «доктрине Монро».
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