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Лаврова насмешила идея расширять СБ ООН за счет западных государств

Политика
Лаврова насмешила идея расширять СБ ООН за счет западных государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал смешным возможное расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Запада. Об этом дипломат заявил на полях 77-й сессии Генассамблеи Всемирной организации.

Представитель РФ перечислил сразу несколько причин, главная из которых — неспособность западных государств привнести что-то новое. По словам Лаврова, все они действуют в соответствии с политикой Соединенных Штатов.

При этом многие потенциальные кандидаты настроены враждебно по отношению к России и Китаю.

«Ну что нового они привнесут? Ничего. Они сейчас все выполняют указания США. И Германия, и Япония, которые тоже объявили себя официальными кандидатами», — сказал дипломат.

Лавров добавил, что в настоящее время интересы Запада представляют 6 из 15 членов Совбеза. В 2023 году это число вырастет до семи, так как временным участником станет Япония, входящая в состав НАТО.

Также дипломат обвинил Вашингтон в попытке превратить весь мир в свой «задний двор». Страны, что сопротивляются этой политике, подвергаются односторонним санкциям.
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