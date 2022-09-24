Лавров объяснил несостоявшуюся встречу с президентом Кипра отказом Евросоюза

Европейский союз не позволил президенту Кипра Никосу Анастасиадису встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом дипломат сообщил лично, передали РИА Новости.
У политиков была возможность провести переговоры на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в настоящее время проходящей в Нью-Йорке. Однако встреча сорвалась из-за недовольства регионального содружества.
Напомним, всего в рамках мероприятия у Лаврова бало запланировано порядка 20 переговоров. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто стал единственным представителем Евросоюза, все же встретившимся с российским коллегой. По этому поводу министр выразил глубокое сожаление.