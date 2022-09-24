Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лавров объяснил несостоявшуюся встречу с президентом Кипра отказом Евросоюза

Политика
Лавров объяснил несостоявшуюся встречу с президентом Кипра отказом Евросоюза

Европейский союз не позволил президенту Кипра Никосу Анастасиадису встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом дипломат сообщил лично, передали РИА Новости.

У политиков была возможность провести переговоры на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в настоящее время проходящей в Нью-Йорке. Однако встреча сорвалась из-за недовольства регионального содружества.

Напомним, всего в рамках мероприятия у Лаврова бало запланировано порядка 20 переговоров. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто стал единственным представителем Евросоюза, все же встретившимся с российским коллегой. По этому поводу министр выразил глубокое сожаление.
Генассамблея ООН кипр евросоюз переговоры лавров
Военкоры ФАН
Лучшие в аду