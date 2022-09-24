Лавров объяснил несостоявшуюся встречу с президентом Кипра отказом Евросоюза

Напомним, всего в рамках мероприятия у Лаврова бало запланировано порядка 20 переговоров. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто стал единственным представителем Евросоюза, все же встретившимся с российским коллегой. По этому поводу министр выразил глубокое сожаление.